Eventsector vraagt met nachtelijke stickeractie om versoepelingen

Op tal van politiek strategische plaatsen in Brussel zijn vannacht stickers aangebracht door het collectief #SoundOfSilence. Met dit initiatief wil de eventsector nogmaals duidelijk maken dat het water hen aan de lippen staat. "We vragen om een signaal van onze beleidsmakers", zegt Katrien Vermeire van #SoundOfSilence. "We vragen perspectief voor de cultuur- én de eventsector, zodat zij hun werk kunnen hervatten." De organisatie maakte zelf bovenstaand filmpje.