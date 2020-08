Deinze vraagt camera’s om veiligheid aan station Hansbeke te verzekeren

Deinze heeft aan spoorwegbeheerder Infrabel camera’s gevraagd op de perrons in Hansbeke. Camera’s zouden het veiligheidsgevoel moeten verhogen eens de hoge geluidsschermen langs de sporen er staan. Want dan is van op de straat niet meer te zien wat er op de perrons gebeurt, en worden vandalisme en kleine criminaliteit makkelijker. Zeker in de donkere maanden zouden reizigers zich onveilig kunnen voelen, en daarin kunnen de camera’s een belangrijke rol spelen, zegt Deinze. Er is binnenkort overleg over de vraag.