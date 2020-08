Door corona kopen we meer groenten en fruit in plastic

De trend naar minder plastic van de afgelopen jaren is dus sterk afgeremd. "We blijven toch inzetten op duurzaamheid”, gaat Jans verder. “De markt voor voorverpakte appels en peren in karton blijft ook groeien. Wij zijn daar in Borgloon mee begonnen in september 2019, en dat blijft groeien. De kartonnen schaaltjes die afgedekt worden met een plastic folie, dat gaat toch stilaan verdwijnen.”