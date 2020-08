Eeklonaren krijgen met Waaibos 10 hectare groen bij

Een andere ambitie van de regering is ervoor zorgen dat monoculturen verdwijnen. "Dat betekent dat een bos bijvoorbeeld niet alleen dezelfde bomen zou mogen hebben van dezelfde leeftijd", zegt Filip Van den Bossche van Natuurpunt: “Een bos met verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden is nodig. Dat is beter bestand tegen het veranderende klimaat. We zullen er een gemengd bos van maken, maar we gaan dat langzaam doen, op het tempo van de natuur. Als we dat snel zouden willen, dan zouden we bomen moeten kappen en vervangen. En dat is niet aangewezen. We stellen het ook op korte termijn open voor het publiek, maar wanneer is nog niet helemaal duidelijk."