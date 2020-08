Fietsverenigingen willen af van Brusselse mondmaskerplicht voor fietsers: "Niet evident in heuvelachtig gebied"

De Fietsersbond benadrukt verder dat een mondmasker dragen tijdens de hitte in een gebied met veel hellingen zoals Brussel geen goed idee is.



“Met de warme temperaturen van de afgelopen dagen is het niet evident om in het heuvelachtig gebied in Brussel te gaan fietsen met een mondmasker. We vrezen dat mensen de fiets zullen laten staan en zullen teruggrijpen naar de wagen of andere transportmiddelen”, aldus Callens. De fietsverenigingen willen geen onderscheid tussen sportief en functioneel fietsen en vragen de Brusselse regering om de maatregel te herbekijken.