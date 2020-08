Files tot anderhalf uur aan Kennedytunnel door werkzaamheden Oosterweel

Sinds gisteravond zijn in Antwerpen-West delen van de verbindingen tussen de R1 dicht voor werkzaamheden, in het kader van de Oosterweelverbinding. Er werden files verwacht en die zijn er ook. Vanochtend is het al tot anderhalf uur aanschuiven in de richting van de Kennedytunnel.

Wie de Schelde over moet, wordt daarom aangeraden om voor de filevrije alternatieven te kiezen, zoals de Scheldebrug in Temse of de tolvrije Liefkenshoektunnel.

De werkzaamheden in Antwerpen-West zullen nog tot maandagochtend duren.