Frankrijk stuurt gevechtsvliegtuigen en marineschepen naar Griekenland, spanning stijgt met Turkije

Parijs toont dus wat spierballen in het oosten van de Middellandse Zee en lijkt zo partij te kiezen in een maritiem conflict tussen de NAVO-bondgenoten Griekenland en Turkije. Daar beloeren Griekse en Turkse marineschepen elkaar. De Turken vergezellen een geografisch onderzoeksschip dat olie en gas wil opsporen in betwist gebied.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis is in zijn nopjes met de steun van Frankrijk dat hij omschrijft als "een echte vriend van Griekenland en een fervent beschermer van Europese waarden en het internationaal recht".

De Turkse president Tayyip Erdogan is duidelijk minder opgetogen. Hij zegt dat hij de "rechten van zijn land zal verdedigen", maar dringt tegelijk aan op dialoog. Erdogan wil over de kwestie praten met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en met EU-president Charles Michel. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU overleggen morgen over de kwestie, maar zowel Ankara als Athene zijn koortsachtig op zoek naar diplomatieke steun van alle landen in de regio.