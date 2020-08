Meer jobstudenten aan de slag in de fruitpluk: door corona maar ook door klimaatverandering

Peren werden vroeger pas geplukt in september, maar door de klimaatverandering zijn ze vroeger rijp. Dat betekent dat er nu al half augustus geplukt wordt. Dat is een meevaller voor jobstudenten, want die hebben nog volop vakantie en zijn dus makkelijk inzetbaar. Ook voor de fruitboeren komt het goed uit, want door de coronamaatregelen is het moeilijker om seizoensarbeiders tewerk te stellen. Elke seizoensarbeider moet getest worden en tot de uitslag van de test in quarantaine gaan, een jobstudent uit ons land kan meteen aan de slag.

En er is nog een effect van de coronacrisis. De jobstudenten in de fruitpluk zouden normaal gezien, zonder corona, vaker tewerkgesteld zijn in andere sectoren zoals de horeca. Maar omdat daar ook minder volk nodig is willen ze werken in de fruitpluk. Fruitteler Piet Porreye: “Wij hebben al jobstudenten ingezet in de kersenpluk, en dat is heel goed meegevallen. Daarom hebben we deze zomer beslist om dezelfde weg in te slaan en ook jobstudenten aan te werven voor de perenpluk die eraan komt.”