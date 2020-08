Gerechtelijk onderzoek naar modeketen FNG

In juli al belandde bij het Antwerpse parket een dossier van beurswaakhond FNG over modeketen FNG, dat onder meer Brantano en Fred and Ginger in zijn portefeuille heeft. Volgens het parket was dat ernstig genoeg om een onderzoekrechter aan te stellen.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket zegt dat er nagegaan wordt of het bedrijf zich schuldig maakte aan schriftvervalsing, het belemmeren van het onderzoek van de FSMA, misbruik van vennootschapsgoederen en valsheden in de jaarrekeningen.

Maar concrete beschuldigingen zijn er nog niet: er wordt op dit moment ruim gekeken naar wat mogelijk fout ging, en dat zou dan moeten uitmonden in een inbeschuldigingstelling. Of niet, natuurlijk. Dat kan ook. Aerts: "We zitten nog maar in de beginfase van het onderzoek."

Tegen wie dit onderzoek gericht is, is ook nog niet (helemaal) duidelijk. Het ligt voor de hand dat de drie oprichters van het bedrijf in het vizier komen, maar ook nog anderen. "Het onderzoek is gericht tegen de mensen die deel uitmaken van het bestuur van de vennootschap. We hebben nog heel wat onderzoek te doen."

FNG werd vorige week failliet verklaard, en de curatoren zijn op zoek naar een overnemer. Het bedrijf heeft 734 miljoen euro schulden. Bij de hele groep werken zo'n 3000 mensen, in verschillende landen.