Groenen en liberalen willen niet langer tegen elkaar uitgespeeld worden door preformateurs

Het gezamenlijke persbericht betekent echter niet dat de groenen en liberalen zich aan elkaar vastgeklonken hebben. "Dit is geen voorbode voor Vivaldi", zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert aan VRT NWS (Vilvaldi is de naam die aan een mogelijke coalitie van paarsgroen aangevuld met CD&V en/of CDH wordt gegeven). "Wij zijn nog altijd voorstander van paarsgeel."

Lachaert benadrukt wel dat het "1 voor 12" is. De preformateurs moeten nu kiezen, benadrukt hij, "of dat nu met de groenen of met ons is". Hij wijst er wel op dat de liberale partijen aan beide kanten van de taalgrens - Open VLD en MR - door de pogingen van de preformateurs om Open VLD los te wrikken nog meer naar elkaar toegegroeid zijn en dus samen in een regering willen stappen.

De liberale partijen zijn overigens morgen door de preformateurs uitgenodigd. Ze zullen hen dezelfde boodschap brengen als in de gezamenlijke persmededeling van vandaag: het is nu tijd om te kiezen.