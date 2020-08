Halse "Sint" is boos omdat Facebook zijn Zwarte Pieten schrapt

"Ik vind dit regelrechte censuur", vertelt Geert aan Sonny in de middag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Evolutie is geen enkel probleem", zegt Geert. "Zwarte Piet is bijvoorbeeld al lang de boeman niet meer die hij vroeger was. Hij is gewoon de beste vriend van de Sint én van de kinderen. Als ik optreed als hulpsint maken de zwarte kinderen daar geen probleem van", stelt Geert.