Hasselt installeert trampolines op Van Veldekeplein: "Om binnenstad aantrekkelijker te maken"

“In 2019 plaatsten we al 20 verschillende speelprikkels, op 15 verschillende locaties in de binnenstad”, verduidelijkt schepen van Jeugd Habib El Ouakili (RoodGroen+) . “We zijn een heel kindvriendelijke stad en willen dat nog versterken. We willen dat ook kinderen van alles kunnen ontdekken in het stadscentrum. Terwijl hun ouders door de winkelstraten kuieren of een terrasje doen, kunnen zij zich uitleven op kleine speeltoestellen.

De stad Hasselt kreeg al verschillende keren de vraag of het grasveldje op het Van Veldekeplein geen bijkomende functie kon krijgen. “We hebben daar over nagedacht en kwamen op het idee om 2 trampolines te bouwen”, zegt schepen van Openbaar Domein Laurence Libert (Open VLD). “Beide trampolines hebben een diameter van 1,5 meter en beschikken over een rubberen springvlak. Hierdoor blijft de springhoogte beperkt tot 1 meter en kan er veilig gesprongen worden.”