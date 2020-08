Hoe goed zijn de Chinezen corona te boven gekomen?

Hoe zou het intussen in China zijn? Wellicht hebben sommigen zich die vraag gesteld bij het bericht over de diepvrieskip uit Brazilië die met het coronavirus besmet zou zijn en die werd onderschept in de Zuid-Chinese stad Shenzhen. Zijn de Chinezen de corona-epidemie te boven gekomen? Hoe erg was het daar eigenlijk? En wat was de weerslag op de Chinese economie? Het is maar hoe je het bekijkt, zou het antwoord moeten luiden. En vooral: in vergelijking met wie of wat?