Israël en Verenigde Arabische Emiraten in de Golf gaan normale diplomatieke relaties aanknopen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bevestigt het akkoord en spreekt over "een historische dag". Dat is het ook, want het is voor het eerst dat Israël normale relaties aanknoopt met een Arabische staat in de Perzische Golf en dat was al lang een betrachting.

Er is voorlopig nog geen reactie van de Palestijnse overheid, maar wel van de islamitische groep Hamas die de Gazastrook controleert: "De Verenigde Arabische Emiraten hebben de Palestijnen een mes in de rug gestoken", zo klinkt het duidelijk in Gaza. Het is afwachten hoe de rest van de Arabische wereld reageert.