Jennifer Lawrence wordt 30: voor sfeer en gezelligheid een welverdiende 10!

Jennifer Lawrence wist ook tijdens de uitreiking van de Oscars in maart 2018 opnieuw alle aandacht naar zich toe trekken, toen ze merkte dat ze de verkeerde rij uitgekozen had als zitplaats. Gekleed in een peperdure haute-couturejurk van modemerk Dior en het glas witte wijn stijlvol in de aanslag kroop ze elegant over de zeteltjes. Fox News concludeerde alvast: "Lawrence stealing the spotlight for the Oscars again". "She went full J-Law, prioritising her boozing over all else", was dan weer de conclusie van de Britse nieuwswebsite Metro.