Brusselsesteenweg in Jezus-Eik wordt veiliger voor voetgangers

Wie vanuit Overijse via Jezus-Eik de E 411-autosnelweg wil oprijden, moet dwars door het centrum van Jezus-Eik. In dat centrum zijn veel restaurants gevestigd. Het is er dan ook erg druk: mensen zoeken of verlaten een parkeerplaats of ze willen de Brusselsesteenweg oversteken. En dat net op een plaats waar veel bestuurders al wat snelheid willen halen om de autosnelweg op te rijden. Aan die gevaarlijke situatie komt binnenkort een einde.