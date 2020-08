Laurierkwekerij in Jabbeke: "In onze zomerbar kan je proeven van ons laurierijs"

Zo'n 50 jaar geleden zijn de ouders van Sybiel Devisch in Jabbeke gestart met een plantenbedrijf. Al snel werd duidelijk dat ze met het kweken van laurier een gat in de markt hadden gevonden. Intussen hebben Sybiel, haar broer en hun partners de zaak overgenomen en is laurierkwekerij Lauretum 1 van de 5 kwekerijen in België. Laurier is ook erkend als Vlaams streekproduct.

"De planten kweken we vooral om daarna door te verkopen en te verhuren voor evenementen, huwelijks- en bedrijfsfeesten. Door de coronacrisis ligt de verhuur wel helemaal stil. Gelukkig zijn wij West-Vlamingen en blijven we niet bij de pakken zitten. We zijn gestart met een zomerbar waar we heel wat producten aanbieden waarin laurier verwerkt zit", vertelt Sybiel Devisch aan Radio 2 West-Vlaanderen.



(Lees voort onder de foto)