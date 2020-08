Linkshandigen creatiever of onhandiger? "Geen wetenschappelijk bewijs"

Zowat 10 procent van de wereldbevolking is linkshandig. Een eigenschap die in alle culturen en alle etnieën voorkomt. Ze hebben het niet altijd even gemakkelijk, in een wereld die gemaakt lijkt voor rechtshandigen. Werken met scharen en kurkentrekkers loopt niet altijd even vlot en schrijven zonder inktvlekken achter te laten, vele linkshandigen zullen die beproeving herkennen.

Toch bestaan er een aantal mythes over linkshandigheid, waar niet meteen wetenschappelijk bewijs voor is. Zo blijkt dat linkshandigheid minder erfelijk is dan velen aannemen. "Uit recent onderzoek op grote groepen is gebleken dat dat nogal tegenvalt. De genetische invloed op uw handvoorkeur is minder dan 25 procent. We weten intussen ook dat er een tiental genen zijn die elk een stukje daar aan bijdragen."