Liveblog: gemiddeld 601 besmettingen per dag, na 102 dagen duikt virus opnieuw op in Nieuw-Zeeland

In de bijsturingen in Antwerpen ziet Van Gucht geen reden tot bezorgdheid. Hij heeft ook begrip voor de manier waarop de situatie er aangepakt wordt, met veel aanpassingen op relatief korte termijn. "Ik denk dat dat ok is, we zien dat vaak in deze crisis. Dit is uniek en we hebben geen precedent om op te bouwen, in geen enkel land. En daar moeten we begrip voor hebben."