Maar 3 Europese landen hebben strengere coronamaatregelen dan België

De hoogste score (81,48) kreeg ons land in de periode tussen 20 maart en 4 mei. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lag toen erg hoog in ons land en als gevolg golden er toen strenge maatregelen. De meeste winkels waren toen dicht, net als de grenzen. Ook moesten we zo veel mogelijk thuis werken en mochten we alleen maar buitenkomen voor noodzakelijke verplaatsingen.