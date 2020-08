Winkelbediende Maasmechelen Village besmet met coronavirus, collega's moeten 2 weken in quarantaine

Toen zondag bekend raakte dat de medewerker besmet is met COVID-19 werd de winkel meteen gesloten. Want ook de 12 collega’s van de man moeten uit voorzorg 2 weken in quarantaine. "Dat is nodig om een tweede lockdown te vermijden", zegt David Winkels, de woordvoerder van Maasmechelen Village. "Door meteen de nodige maatregelen te nemen, kan het bedrijf toch blijven verderwerken."

Dinsdag ging de winkel weer open, met personeel uit de winkel van hetzelfde kledingmerk in Roermond, net over de Nederlandse grens. In het outletcenter in Roermond zijn eerder ook al besmettingen vastgesteld. Daarom moet het personeel in alle winkels daar sinds gisteren een mondmasker dragen. Dat geldt ook voor wie er gaat shoppen. Het outletcenter in Roermond is trouwens het enige winkelcentrum in Nederlands-Limburg waar dat verplicht is.