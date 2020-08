Meisje (15) aangereden door kusttram: ouders dienen klacht in tegen De Lijn

Het ongeval had volgens de ouders van het meisje vermeden kunnen worden. "De signalisatie aan de oversteekplaats werkte niet op het moment van het ongeval", zegt de mama. “En dat is niet de eerste keer. Meerdere mensen hebben het probleem al gemeld bij De Lijn. De scholen starten binnenkort terug. Ik mag er niet aan denken dat het probleem tegen dan nog niet opgelost is, ik wil niet dat er nog gewonden vallen. Je kan je niet inbeelden hoe het is om je dochter daar te zien liggen. Ik wens dat niemand toe."