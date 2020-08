Meyrem Almaci (Groen): "Op een moment moet je zeggen dat we geen moment te verliezen hebben"

Desondanks blijven de groenen bereid om te blijven praten met De Wever en Magnette. "We zijn 14 maanden na de verkiezingen", zegt Almaci. "In deze onwaarschijnlijke situatie gaan wij ernstig in op elk gesprek."

Dat de nota van De Wever en Magnette niet voor de groenen was geschreven, is geen geheim. Maar dat hoeft geen hinderpaal te zijn. "Er komt een moment dat je moet zeggen dat we geen moment te verliezen hebben", vindt Almaci. "Nu moet er geschakeld worden."

Vivaldi is voor haar nu niet aan de orde. "Wij respecteren de opdracht van de koninklijke opdrachthouders. We hebben dat bij alle voorgangers ook gedaan." De groenen en de liberalen hebben elkaar alleen gevonden in de frustratie over de manier waarop De Wever en Magnette opereren. "Op een aantal andere fronten zien wij de uitdagingen wel anders." Maar wat niet is, kan natuurlijk nog wel komen. "Ik denk dat er niets uit te sluiten is."