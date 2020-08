Mini-robots moeten onlinelessen bij Syntra Limburg aantrekkelijker maken

Door de coronacrisis worden er ook bij Syntra veel onlinelessen gegeven. "Toch blijven praktijklessen essentieel voor de ontwikkeling van onze cursisten", beseft directeur Dirk Vanstipelen. "Met deze nieuwe technologie kunnen we er in het nieuwe cursusjaar voor zorgen dat onze cursisten zowel online als in de klas op een interactieve manier kunnen leren.”