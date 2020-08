NMBS roept op niet massaal naar de kust te reizen: "Deze coronaperiode is niet het juiste moment"

Trek niet in massa naar de kust in deze coronatijden

Bart Crols van de NMBS is heel duidelijk in "Zot veel vakantie" op Radio 2: “Het is nu niet het juiste moment om allemaal naar het strand te trekken, wij ontraden om tijdens deze warme dagen massaal naar de kust te trekken”. Een deel van de extra treinen die normaal bij mooi weer worden ingelegd, de zomertreinen, wordt geschrapt. Als de trein voor 80% vol zit, zal het niet meer mogelijk zijn op te stappen. “80% bezetting betekent dat dagjestoeristen moeten wachten op een volgende trein, op welke plaats ze ook opstappen. Politie en security zullen er op toezien dat iedereen zich aan deze regels houdt”,a ldus

Neem een bewijs mee bij essentiële verplaatsingen

De NMBS houdt wel rekening met personen die naar de kust reizen voor het werk of omdat ze er wonen. Bart Crols: “De mensen die hun woonplaats aan de kust hebben of er werken, moeten mee kunnen. Zij brengen best een bewijs mee zodat ze dat effectief kunnen aantonen. Op die manier zal het voor ons ook makkelijker zijn mensen die een essentiële verplaatsing maken te onderscheiden. Het bevordert de doorstroom en enkel zo kunnen ze voorrang krijgen."