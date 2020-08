“Wie naar “Beautiful soul” luistert, voelt zich onmiddellijk opnieuw een tiener”

In de VS scoorde McCartney na “Beautiful soul” nog een paar hits, maar nog meer aandacht ging naar de wereldhit “Bleeding love” van Leona Lewis in 2007, dat hij samen met Ryan Tedder geschreven had. Aanvankelijk was dit nummer voor hemzelf bestemd, maar de platenmaatschappij vond het toen niet goed genoeg. In 2014 besliste hij om een tijdlang de muziekbusiness vaarwel te zeggen (“Ik was uitgeput en had echt tijd voor mezelf nodig. Tijd om te leren, te lezen, te reizen, om creatief te zijn.”). In 2018 volgde dan een comeback met de single “Better with you”. Dit jaar nam hij ook nog deel aan het 3e seizoen van ”The masked singer”.

Hij bouwde intussen ook een carrière als stemacteur uit, voor onder meer “Alvin and the Chipmunks”. En hij acteerde zelf ook, onder meer in de tv-series “Army wives” en “Young & hungry”. Hij woont samen met zijn vriendin Katie Peterson, met wie hij in de herfst hoopt te trouwen, na een relatie van ruim 7 jaar.