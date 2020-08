Waarom wordt er zo fel geprotesteerd in Wit-Rusland? En wankelt president Loekasjenko nu echt? 7 vragen en antwoorden 

Een ander voorbeeld is de man van oppositiekandidate Svetlana Tichanovskaja zelf. Hij is een populaire vlogger. Sergej Tichanovski reist voor zijn reportages het hele land af en praat met de gewone mensen in de provincie en op het platteland. Uit zijn video’s blijkt vaak dat ook deze mensen Loekasjenko niet meer kunnen smaken.

Toen bleek dat Tichanovski van plan was om mee te doen aan de presidentsverkiezingen werd hij opgepakt en opgesloten. Svetlana Tichanovskaja heeft vervolgens de plaats van haar man ingenomen. Zij mocht wel meedoen, want van een vrouw had Loekasjenko niet veel te vrezen, zei hij zelf. Maar tot ieders grote verrassing wist zij de oppositie te verenigen en kon ze tienduizenden demonstranten mobiliseren.