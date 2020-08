Onweer in Vlaams-Brabant: kelders en straten lopen onder in het Hageland

In Tienen heeft het onweer lelijk huisgehouden. "Er is tot 54 liter water per vierkante meter gevallen op zeer korte tijd", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "De korpsen van de verschillende gemeentebesturen uit de omgeving hebben bijgesprongen om ondergelopen kelders en straten leeg te pompen. Op het hele grondgebied is er veel schade. Onder andere het kunstgrasveld van eerstenationaler KVK Tienen heeft schade opgelopen. Het water stond er tot aan de enkels", zegt burgemeester Partyka nog.