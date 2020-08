Oorzaak mysterieuze brom in Lanaken ontrafeld: optelsom van geluid van 14 bronnen

Omdat het zo een complex probleem is, is er niet meteen een pasklare oplossing. "Uit de studie blijkt wel dat er een hoofdrolspeler is in het verhaal", gaat Gorissen verder. "En samen met de Milieu-inspectie willen we met dat bedrijf nu bekijken hoe we het probleem kunnen aanpakken. Misschien kunnen er afspraken gemaakt worden om bepaalde machines niet allemaal op hetzelfde moment aan te zetten bijvoorbeeld. Maar we willen dat rustig bekijken met de betrokken bedrijven. Het heeft geen zin om daar met getrokken messen naartoe te gaan."