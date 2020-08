Oorzaak van ongeval met zweefvliegtuig in Goetsenhoven blijft voorlopig onduidelijk

Volgens het parket was de piloot, een 57-jarige man uit Bekkevoort, een ervaren piloot. Zowel hij als zijn passagier, een 18-jarig meisje uit Puurs, overleefden de crash niet. De koninklijke vliegclub De Wouw, waarvan de twee slachtoffers lid waren, zal op zaterdag 15 augustus een rouwregister openen voor de twee slachtoffers. "Clubleden, vrienden en buurtbewoners die een blijk van medeleven willen geven, kunnen een boodschap achterlaten in het rouwregister in de hangar aan ons clublokaal", meldt de club op zijn facebookpagina.