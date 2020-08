Groendienst Aalst kiest voortaan voor zuiderse bomen: "die kunnen beter tegen hitte en droogte"

Zuidelijke soorten zijn geen strenge winters gewoon. En als het hier vriest mogen ze daar niet door afsterven. Daarom komen die uitheemse soorten ook niet in landelijk gebied te staan, of in lanen in de rand rond Aalst, zegt Backaert nog: “We zetten die alleen maar in het stedelijk milieu, waar je ook in de winter ziet dat er een microklimaat is. Stenen blijven warmte afgeven. Als het een beetje vriest op het platteland, dan vriest het in de stad helemaal niet. Die bomen zijn echt wel aangepast. Boomkwekers spelen daar ook al langer op in, en zoeken genetisch materiaal dat beter aangepast is aan onze winters.”