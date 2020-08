Tumult op het strand van Oostende door vechtpartij: 15 combi's moesten ter plaatse komen 

Op een bepaald moment waren 15 combi's ter plaatse, al was dat ook gedeeltelijk om de mensen weg te krijgen die naar de ruzie stonden te kijken. Philip Caestecker van de politie in Oostende: "Het zag er eerst naar uit dat er heel veel mensen in het conflict betrokken waren, maar 80 procent waren toeschouwers. Die mensen stonden daar, bij wijze van spreken, als ramptoerist om te zien of de zaak zou escaleren. En daar hebben we uiteraard ook onze pluk mee gehad, want het is dan niet alleen die ruziënde families die je moet bedaren, maar daar zit je opeens ook met een samenscholing. "