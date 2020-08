Geen Internationaal Bierfestival in Zwevegem: "Maar alle inwoners krijgen toch gratis bier aan huis"

"We vinden het zo jammer dat de inwoners van Zwevegem hun Internationaal Bierfestival moeten missen", zegt Tim Vandenberghe van De Circus Brouwerij in Zwevegem. "Daarom hebben we besloten om te trakteren op bier van onze brouwerij. We gaan zaterdag met onze tapinstallatie van kerk tot kerk in Zwevegem en de deelgemeenten. Iedereen die zijn of haar glas meebrengt, krijgt een gratis biertje van ons."

"Het wordt prachtig weer", zegt hij. "Dat speelt al in ons voordeel. We hopen dus dat er veel volk komt. We gaan alleszins 2 soorten bier meenemen. Het ene is een gewone pils en het andere is het allereerste bier dat we ooit gebrouwen hebben. Het is een soort van kruidentripel, iets steviger dus."