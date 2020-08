Parkeermeters bron van frustratie volgens Vlaamse ombudsman

De stad Sint-Truiden laat weten dat er het afgelopen jaar maar 4 klachten waren over de parkeermeters en dat er dus niet echt een groot probleem is. Maar in het geval van parkeermeters spreekt de ombudsman toch over een structureel probleem in veel Vlaamse gemeentes. “Meestal besparen mensen zich de moeite om een klachtprocedure op te starten. Zeker bij een parkeerboete van 30 euro. Die wordt gewoon betaald. Maar als je alles naast elkaar legt dan denk ik dat de steden en gemeentes veel beter moeten doen op dit vlak.”

Ook als de parkeermeters wel werken, zijn er problemen. De Vlaamse ombudsman merkt op dat iedere stad of gemeente een ander systeem hanteert, en samenwerkt met andere private partners. Het gebrek aan uniformiteit en duidelijkheid speelt heel wat mensen parten. “Vroeger was het simpel: muntjes ingooien en klaar. Nu heb je sms parkeren, parkeren met apps, parkeermeters met contactloze bankkaart. Maar de leesbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid is niet altijd van hetzelfde niveau. Het absolute minimum is dat de parkeermeters goed werken, ten slotte word je er als burger wel op afgerekend als je er niet in slaagt om te betalen.”