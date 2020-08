Politie legt verjaardagsfeestje met 30 jonge feestvierders stil in Lanaken

Er was bij de politie afgelopen nacht een telefoontje toegekomen over geluidsoverlast in de Paalsteenlaan in Neerharen. Toen de politie daar aankwam waren er een 30-tal jongvolwassenen in de veranda aan het feesten.

Een aantal jongeren zijn gevlucht. Maar de politie heeft toch verschillende van hen te pakken gekregen. Het gaat om meerderjarigen, de meesten met Nederlandse nationaliteit. De politie heeft de nodige corona-pv's opgemaakt.