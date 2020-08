Recordaantal flamingokuikens in ZOO Antwerpen: "Ze hebben vandaag de hele kolonie ontmoet"

Eén koppel in het bijzonder had het grootste aandeel in de uitbreiding van de groep. Het vrouwtje legde maar liefst drie eieren. Dat is uitzonderlijk, want normaal gesproken legt een flamingovrouwtje maar één ei. “De andere twee eieren werden succesvol door foster- of pleegouders uitgebroed. Zij zullen de kuikens ook verder grootbrengen”, legt verzorger Heidi uit.