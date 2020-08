Recreatiedomein Nieuwdonk Berlare heropent maar weert dagjesmensen 

Recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare opent morgen dan toch opnieuw de deuren, na vijf dagen sluiting. Het gaat wel pas open om 13u in plaats van om 10u, om minder dagjestoeristen aan te trekken. Omdat Nieuwdonk niet met een reservatiesysteem werkt, is er een maximum bezetting. Die is verlaagd van 2.000 naar 1.500.