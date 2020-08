Oostendse redders protesteren met rode vlag: "We eisen respect voor onze job in deze moeilijke tijden"

Gisterenavond was er een incident met 2 families op het Klein Strand in Oostende. Op zich waren er meer ramptoeristen dan kibbelaars, maar het toont aan dat er een nare sfeer in de lucht hangt. De redders klagen aan dat ze zich niet meer veilig voelen. "Zeker op het vlak van het dragen van mondmaskers", zegt de hoofdredder. "Wij dragen er eentje, maar de meerderheid van de strandgangers niet."

Hoelang de rode vlag nog gehesen blijft in Oostende, is niet duidelijk. De redders zijn momenteel in overleg met het stadsbestuur en de politie, vlak bij het Kursaal. Het is de bedoeling om een oplossing te vinden, want de rode vlag heisen op een warme dag zonder storm is eigenlijk niet nodig. Het stadsbestuur van Oostende is zelfs bang dat die rode vlag amokmakers zal aantrekken, want een verbod werkt als een rode lap op een stier.