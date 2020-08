SOS Kinderdorpen en "Thuis"-acteur Christophe Haddad vragen steun voor kinderen in Libanon

SOS Kinderdorpen vangt in Libanon in de eerste plaats kinderen op die hun ouders kwijtraakten tijdens de explosie in de haven van de hoofdstad. Ze vangen hen op in een van hun vier kinderdorpen in het land en gaan zo snel mogelijk op zoek naar hun familie.

Daarnaast wil de organisatie ook "kwetsbare families die nu al jaren gebukt gaan onder de economische malaise in het land voorbij deze nieuwe klap helpen", zegt directrice Hilde Boeykens. "Ook voor de explosie waren de rekken van de supermarkt al voor de helft leeg. Scholen sluiten de deuren omdat ze geen middelen meer hebben. Deze nieuwe klap kan fataal zijn voor families die al kwetsbaar waren. Wij willen er voor zorgen dat zij duurzaam en adequaat voor hun kinderen kunnen blijven zorgen."

Een oproep om steun te bieden aan de kinderen in Libanon viel niet in dovemansoren. Op de eerste dag zamelde SOS Kinderdorpen al 10.000 euro in. "Ondanks dat we al heel veel gevraagd hebben aan onze donateurs dit jaar, is de reactie overweldigend", zegt directrice Hilde Boeykens. "Die middelen gaan rechtstreeks naar onze teams in Libanon, die er al ruim 50 jaar actief zijn en het land door en door kennen."

De organisatie krijgt daarbij steun van "Thuis"-acteur Christophe Haddad. Zijn vader is geboren in Libanon en hij heeft er nog veel familie. De acteur plaatste een filmpje op zijn sociale media om mee aandacht en steun te vragen. Wie SOS Kinderdorpen wil steunen, kan dat via de website www.sos-kinderdorpen.be.