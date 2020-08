Steeds meer wespennesten in de buurt van Leuven

Doordat er dagelijks 10 tot 20 oproepen binnenkomen, is er ook een wachttijd van minstens een week. De coronaregels maken het werk er niet gemakkelijker op. Dringende en gevaarlijke wespennesten krijgen darom voorrang.

Wespennesten komen vooral voor onder het dak in spouwmuren en in de tuin. Welke nesten de brandweer weghaalt, is afhankelijk van waar de wespen juist zitten. “Als de wespen in huis binnenkomen is dat natuurlijk vervelend en kan het gevaarlijk zijn. Maar als de wespen achteraan in de tuin zitten of op een openbare plaats waar weinig mensen komen, heb je daar niet veel last van en is het beter om die te laten zitten. Je kan niet alle nesten verdelgen en wespen hebben ook wel degelijk een nut”, aldus Niklaas.