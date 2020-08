Terreurgroep IS levert slag om oliehaven in noorden van het Afrikaanse land Mozambique

De regering in Maputo wil dat niet over zijn kant laten gaan en vandaag pogen soldaten om Mocimboa da Praia te heroveren op IS. Er wordt hevig gevochten en IS zou de lokale bevolking als levend schild gebruiken. In maart was de oliehaven al eens korte tijd in handen van IS gevallen. De terreurgroep geeft op de normale communicatiekanalen veel belang aan de strijd in Mozambique die een nieuw front lijkt te worden voor IS.

Mocimboa da Praia ligt in de noordelijke provincie Cabo Delgado en is de haven van waaruit de gasplatformen in de Indische Oceaan bevoorraad worden. Sinds 2011 worden voor de kust van Mozambique grote voorraden aardgas ontgonnen door allerlei oliegroepen, onder meer de Franse groep Total. Het straatarme land in zuidelijk Afrika hoopt op die manier meer inkomen te kunnen verwerven voor de bevolking, maar nogal wat oliebedrijven worden afgeschrikt door de verregaande corruptie.