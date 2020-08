Testdorp in Antwerpen test minder mensen dan verwacht: "Alles hangt af van snelheid waarmee mensen code krijgen"

Langsgaan kan enkel met een code (zie foto bovenaan) die de overheid geeft en dat proces verloopt nog niet vlekkeloos, zegt spoedarts Jan Stroobants van het Middelheim-ziekenhuis in Antwerpen.



"We kunnen enkel mensen toelaten die via de overheid een code hebben gekregen om getest te kunnen worden. Alles kan nog altijd beter en dat hangt af van de snelheid waarmee mensen de codes kunnen krijgen", aldus Stroobants in "De ochtend" op Radio 1.



"Er moet maximaal ingezet worden op automatisering om de administratie - om zo'n code te krijgen - tot bijna 0 te herleiden. We kunnen in het testdorp makkelijk de deur opzetten en zeggen "rijd met de auto maar binnen en het is zo gepiept", maar het testen moet een beetje georganiseerd en gecoördineerd verlopen", zegt Stroobants. Vandaag volgt nog overleg met alle instanties.