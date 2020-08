Triomfboog in kasteelpark van Gaasbeek schittert opnieuw na restauratie

Na de dood van Arconati raakten het kasteel en zijn domein in verval. De triomfboog werd een eerste keer hersteld in 1935. Toen werden delen van het metselwerk vervangen. Maar later trad opnieuw het verval in: de triomfboog raakte overwoekerd door klimop, waardoor het metselwerk zwaar aangetast raakte. De boog was vooral een pitorreske ruïne geworden.