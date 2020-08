Nieuw-Zeeland vreest voor "nog erger" na nieuwe uitbraak coronavirus in de grootste stad Auckland

Waarom er nu plots wel zijn, is nog niet duidelijk. Auckland op het Noordereiland is een grote havenstad en er zouden besmettingen zijn in een koelmagazijn voor ingevoerde voeding, maar of daar een verband is, wordt nog onderzocht. Auckland is de economische hoofdstad van het land en de thuisbasis van premier Ardern. Het virus dook in februari voor het eerst op in Nieuw-Zeeland. Toen waren er 1.220 besmettingen en er zijn 22 mensen overleden.

Op 19 september zijn er parlementsverkiezingen in Nieuw-Zeeland. De sociaaldemocratische premier Jacinda Ardern doet het goed in de peilingen, onder meer door haar kordate en snelle aanpak van de coronacrisis. Net daarom wil Ardern zeker nu geen enkel risico lopen en trekt ze opnieuw alle registers open. Nieuw-Zeeland is een erg afgelegen eilandengroep. De meest naburige landen zijn Australië en de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan, beiden ongeveer op een afstand van 1.600 kilometer.