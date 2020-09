Vergeten ijskelders in Haspengouw worden een thuis voor vleermuizen

Een van de ijskelders die werd hersteld, is die van Annemarie Michaux en Chris Martens uit Halmaal (Sint-Truiden). “Vroeger als kind kwamen wij hier in de kelder spelen”, weet Annemarie nog. Maar de laatste decennia lag de ijskelder in de uithoek van de weide er wat verwaarloosd bij. “Het was een verloren hoek, met veel rommel”, geeft Chris toe. Maar Regionaal Landschap ontdekte de ijskelder tijdens het aanplanten van een boomgaard. “Ik weet nog dat we hier letterlijk in het donker naar binnen zijn gedoken”, vertelt Joke. “Maar binnenin is de diepe put en het koepelgewelf intact gebleven. Ik heb me al dikwijls afgevraagd hoe ze dat hier vroeger gemaakt hebben, zonder bulldozers.”

Chris en Annemarie zijn blij dat hun ijskelder nu een tweede leven krijgt als vleermuizenverblijf. “Ja, het is toch een historisch bouwwerk. De dikke laag aarde bovenop de koepel zorgde voor een constante temperatuur binnen. Een buurvrouw vertelde me lang geleden al dat dokters uit de buurt hier zelfs in de zomer ijs kwamen halen voor hun patiënten.” Nu is het alleen nog wachten op de vleermuizen. “Dat komt wel in orde", denkt Chris. “We zien ze nu ’s avonds al rondvliegen rond het huis, dus daar maak ik me geen zorgen over.”