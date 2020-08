Voetbalclub Beerschot gehuldigd voor titel en promotie: “Fans zijn grote afwezigen hier en dat is jammer”

“Het is fantastisch om te promoveren en zeker de manier waarop onze spelers dat hebben bereikt door te blijven vechten”, zegt Beerschot-voorzitter Francis Vrancken. “Het is jammer dat we het op deze manier moeten vieren, want we hadden de supporters er graag bij gehad."

Ook burgemeester De Wever had de viering graag anders gezien. “Zowel voetbalclub Antwerp als Beerschot hebben beiden duizenden fans die de club dragen. Het zijn traditieclubs die hun momentje nodig hebben om te vieren. Zo’n intieme ceremonie is leuk, maar de spelers zitten niet te wachten op de burgemeester. Ze willen hun fans zien en dat zijn de grote afwezigen hier.”