Volgende zomer opent Roompot een vakantiepark in Oudenaarde

Volgens Baptiste Van Outryve van Roompot zorgt het vakantiepark voor extra werkgelegenheid voor mensen uit de streek. Om hoeveel personeelsleden het gaat, is momenteel nog niet duidelijk. " We hebben sowieso mensen nodig. We denken dan aan parktoezichters, schoonmakers maar we hebben ook mensen nodig die onze gasten toeristische informatie geven. We gaan zeker ook samenwerken met lokale handelaars. Niet alleen in de bevoorrading, maar ook door de gasten te zeggen waar ze in de omgeving kunnen gaan eten en drinken. Dus de samenwerking met de lokale handelaars in de brede zin van het woord is gegarandeerd ".