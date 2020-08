Vrienden krijten Genk en As vol met positieve boodschappen. "Krijt en verspreid!"

Vincent was meteen enthousiast over het stoepkrijtidee van Pat. “Ik ben meteen aan de slag gegaan en heb tientallen straten onder handen genomen. Hoe ik kies was ik schrijf? Op gevoel. Denk aan leuzen als ’pluk de dag’, ‘good vibes’ of ‘liefde is alles’. Voor het politiekantoor schreef ik ‘bedankt voor jullie inzet.’ En een dame liet in de Facebookgroep ‘Ge zijt van As als…’ weten dat de boodschap ‘alles komt goed’ voor haar deur een heel symbolische betekenis voor haar had. Ze vertelde dat haar moeder een aantal maanden geleden overleden was. ‘Alles komt goed’ was haar lijfspreuk. Dat was ongelofelijk mooi en bijzonder.”