We beleven de warmste week sinds 1833 en kloppen daarmee de hittegolf van 1976 (maar niet in lengte) 

"De voorbije 8 dagen waren inderdaad de warmste. Maar we hebben een langere tropische periode gehad met altijd maxima van meer dan 30 graden in 1976. Dat waren toen 15 tropische dagen na elkaar, op dit moment zitten we aan 8 dagen op rij."



En aan die 8 tropische dagen zal ook geen vervolg meer gebreid worden. Vanaf morgen wordt het koeler. "We gaan vrijdag naar 27 graden met buien. Daarmee is het hitteleed geleden", verwoordt Deboosere het. Zaterdag wordt 25 graden voorspeld. Technisch gezien spreken we dan nog altijd over een hittegolf (temperaturen van 25 of meer).



BEKIJK hier "Het weer" met Frank Deboosere: