West-Vlaamse zelfstandige reisbureaus schrijven open brief aan klanten: "Boek zo veel mogelijk bij ons"

Vanaf 19 juni gingen de grenzen weer open en eventjes leek de sector zich te herpakken. Het is te zeggen: van de gebruikelijke 200 landen die de gemiddelde reisagent in 2019 kon aanbieden, waren dat er in 2020 nog amper 15. Maar de kleurencodes in verschillende landen en regio's en de onduidelijkheid daarover hebben ervoor gezorgd dat heel wat klanten hun reis annuleerden. Dat zorgt voor veel werk in de reisbureaus, maar ondertussen komt er geen cent binnen.

Jeroen Cauwelier van reiskantoor Uniquest in Poperinge: "Volgens de letter van de wet moet er nu terugbetaald worden binnen de 14 dagen. Dat heeft natuurlijk een gigantische impact op onze sector. Veel reisbureaus hebben dat geld niet eens, dat zit bij de vliegtuigmaatschappijen. Wij, als kleine reisagent, zitten daar gewoon tussen. Het wordt wel een groot probleem voor onze sector."